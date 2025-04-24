Литва потратит 187 млн евро на боевые машины и системы ПВО NASAMS

Правительство Литвы выделило дополнительно 187,7 млн евро на оборону, эти средства планируют использовать на авансовые платежи за оружие, в частности за инженерные боевые машины пехоты и зенитные ракетные комплексы средней дальности NASAMS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано, 150 млн евро будет выделено на платежи за инженерные боевые машины пехоты, а 37,7 млн евро – на авансовый платеж за NASAMS.

Министерство обороны Литвы намерено осуществить эти выплаты во втором квартале 2025 года.

Дополнительное финансирование будет выделено за счет заемных средств.

Ранее стало известно, что Швеция вместе с Литвой, Норвегией и Финляндией рассматривают возможность скоординированного приобретения боевых машин пехоты CV90 компании BAE Systems.

Сообщалось также, что Латвия заключила с испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas договор на поставку Национальным вооруженным силам 42 боевых машин пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.