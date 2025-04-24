Прем'єр Литви обіцяє знайти рішення, як регламентувати одностатеві партнерства

Після того, як Конституційний суд Литви зобов'язав Сейм врегулювати гендерно-нейтральні партнерства в країні, прем'єр Гінтаутас Палуцкас каже, що уряд підготує проєкти правових актів, які передбачають це.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського прем’єра наводить LRT.

Минулого тижня Конституційний суд дав добро на реєстрацію гендерно-нейтральних партнерств.

У рішенні Суду йшлося, що Сейм порушив Конституцію, не виконавши протягом 24 років своє закріплене в Цивільному кодексі зобов'язання схвалити окремий закон із детальнішим регулюванням партнерств, щоб набули чинності норми кодексу про співжиття без реєстрації шлюбу.

Хоча Цивільний кодекс передбачає тільки партнерські стосунки між чоловіком і жінкою, КС постановив, що таке положення суперечить Конституції, оскільки воно дискримінує пари за ознакою сексуальної орієнтації.

Зобов'язавши Сейм законодавчо врегулювати питання партнерства, КС вказав, що до його ухвалення пари, які не перебувають у шлюбі, мають право реєструвати своє спільне проживання, звернувшись до суду.

Наразі Сейм розглядає два проєкти, пов'язані з регулюванням стосунків різностатевих і одностатевих пар, – Закон про цивільний союз і поправки до Цивільного кодексу, що вводять поняття "близький зв'язок".

"Міністерство юстиції обов'язково підготує певні пропозиції, і ми подивимося, чи вистачить у Сейму політичної волі вирішити питання прав якоїсь певної групи осіб", – сказав Палуцкас журналістам у Вільнюсі в четвер.

Водночас він вказав, що під час легалізації партнерства в Литві "не потрібно імпровізувати".

"Потрібно спробувати знайти максимально широкий політичний консенсус. Потрібно знайти такий спосіб реалізації прав, щоб звести до мінімуму гнів або спроби зупинити процес, згорнути його або знову поскаржитися комусь на нього", – зазначив очільник литовського уряду.

Раніше голова Сейму Саулюс Скверняліс висловив сподівання, що питання про одностатеві партнерства вдасться врегулювати ще в поточному скликанні парламенту.