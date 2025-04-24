Премьер Литвы обещает найти решение, как регламентировать однополые партнерства

После того, как Конституционный суд Литвы обязал Сейм урегулировать гендерно-нейтральные партнерства в стране, премьер Гинтаутас Палуцкас говорит, что правительство подготовит проекты правовых актов, которые предусматривают это.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского премьера приводит LRT.

На прошлой неделе Конституционный суд дал добро на регистрацию гендерно-нейтральных партнерств.

В решении суда говорилось, что Сейм нарушил Конституцию, не выполнив в течение 24 лет свое закрепленное в Гражданском кодексе обязательство принять отдельный закон с более детальным регулированием партнерств, чтобы вступили в силу нормы кодекса о сожительстве без регистрации брака.

Хотя Гражданский кодекс предусматривает только партнерские отношения между мужчиной и женщиной, КС постановил, что такое положение противоречит Конституции, поскольку оно дискриминирует пары по признаку сексуальной ориентации.

Обязав Сейм законодательно урегулировать вопрос партнерства, КС указал, что до его принятия пары, которые не состоят в браке, имеют право регистрировать свое совместное проживание, обратившись в суд.

Сейчас Сейм рассматривает два проекта, связанные с регулированием отношений разнополых и однополых пар, – Закон о гражданском союзе и поправки в Гражданский кодекс, вводящие понятие "близкая связь".

"Министерство юстиции обязательно подготовит определенные предложения, и мы посмотрим, хватит ли у Сейма политической воли решить вопрос прав какой-то определенной группы лиц", – сказал Палуцкас журналистам в Вильнюсе в четверг.

В то же время он указал, что при легализации партнерства в Литве "не нужно импровизировать".

"Нужно попытаться найти максимально широкий политический консенсус. Нужно найти такой способ реализации прав, чтобы свести к минимуму гнев или попытки остановить процесс, свернуть его или снова пожаловаться кому-то на него", – отметил глава литовского правительства.

Ранее председатель Сейма Саулюс Сквернялис выразил надежду, что вопрос об однополых партнерствах удастся урегулировать еще в текущем созыве парламента.