Трамп розповів, що думає про Крим

Україні буде "дуже важко" повернути Крим, протиправно анексований Росією, вважає президент США Дональд Трамп.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з норвезьким премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стьоре у Білому домі 24 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що питання відновлення територіальної цілісності України "залежить від того, про яку територію йдеться".

"Вони (українці. – Ред.) воювали, вони втратили багато територій. Ми зробимо все, що в наших силах, працюючи з Україною. Але вони втратили багато територій", – додав він.

Американський президент далі уточнив свою позицію щодо Криму, заявивши, що він "був переданий під час президента на імʼя Барак Хусейн Обама" 11 років тому.

"Вони ухвалили рішення, не було жодного пострілу, жодної боротьби, не було нічого. Вони просто її передали. Тепер вони кажуть: "А можете його повернути?" І я вважаю, що це буде дуже важко зробити", – сказав Трамп.

Напередодні президент США Дональд Трамп написав в Truth Social, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського про те, Україна не визнає півострів російським, "шкодять мирним переговорам".

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що наразі обговорювати питання статусу окупованого РФ українського півострова Крим "не на часі".

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією