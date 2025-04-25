Лавров говорит, что некоторые пункты "мирного соглашения" Трампа нужно доработать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Кремль "готов достичь соглашения" с США по Украине, хотя, по его словам, некоторые элементы договоренности нужно "доработать".

Об этом он сказал в интервью CBS News, пишет "Европейская правда".

Комментируя "мирные переговоры", Лавров отметил, что есть "несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении".

"Президент США считает, и я думаю, что он прав, что мы движемся в правильном направлении", – сказал Лавров.

"Мы готовы достичь соглашения. Еще есть конкретные моменты, элементы этого соглашения, которые требуют доработки, и мы заняты именно этим процессом", – добавил он.

Лавров также назвал Трампа „вероятно, единственным лидером на Земле, который признал необходимость устранения коренных причин этой ситуации".

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Газета Financial Times пишет, что, по мнению некоторых европейских чиновников, предложения Трампа могут подорвать трансатлантическую безопасность и даже сорвать саммит НАТО в конце июня.

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