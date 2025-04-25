Король Нідерландів вважає, що країні час "озброюватись до зубів", щоб бути у безпеці

Король Нідерландів Віллем-Александр вважає, що країні потрібно "озброюватися до зубів", щоб гарантувати свою безпеку за теперішніх обставин.

Як повідомляє NOS, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ під час поїздки на базу у Лімбурзі, де проходять навчання українські військові.

Віллем-Александр зазначив, що війна Росії проти України показала, що мир та безпеку вже не можна сприймати як даність.

"Напевно, ми занадто сприймали як належне те, що у нас завжди буде мир і безпека. Ситуація України та інші конфлікти демонструють, що це більше не так. Нам справді потрібно готуватися для того, щоб продовжити жити у мирі й безпеці", – сказав король.

Він зазначив, що Нідерландам потрібно готуватись до поганих сценаріїв та озброюватися, а оборонна промисловість повинна бути спроможною до виробництва у тих обсягах, щоб закрити потреби у разі конфлікту.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, колишній прем’єр Нідерландів, закликав європейські держави і Канаду до "квантового стрибка" у видатках на колективну оборону.

Польща думає попросити виняток з фінансових правил ЄС, щоб зберегти високі видатки на оборону.