Король Нидерландов считает, что стране пора "вооружаться до зубов", чтобы быть в безопасности

Король Нидерландов Виллем-Александр считает, что стране нужно "вооружаться до зубов", чтобы гарантировать свою безопасность в нынешних условиях.

Как сообщает NOS, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ во время поездки на базу в Лимбурге, где проходят обучение украинские военные.

Виллем-Александр отметил, что война России против Украины показала, что мир и безопасность уже нельзя воспринимать как данность.

"Наверное, мы слишком воспринимали как должное то, что у нас всегда будет мир и безопасность. Ситуация в Украине и другие конфликты демонстрируют, что это больше не так. Нам действительно нужно готовиться к тому, чтобы продолжить жить в мире и безопасности", – сказал король.

Он отметил, что Нидерландам нужно готовиться к плохим сценариям и вооружаться, а оборонная промышленность должна быть способна к производству в тех объемах, чтобы закрыть потребности в случае конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов, призвал европейские государства и Канаду к "квантовому скачку" в расходах на коллективную оборону.

Польша думает попросить исключение из финансовых правил ЕС, чтобы сохранить высокие расходы на оборону.