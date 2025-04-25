У Литві звернули увагу на зростання витрат на "смачні" закупівлі Мін'юсту

Литовські журналісти помітили зростання витрат Міністерства юстиції на "смачні" закупівлі, відколи посада зі зміною уряду у 2024 році перейшла до нового міністра.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі суспільного мовника LRT.

У ЗМІ звернули увагу, що відколи Мін’юст очолив Рімантас Мокус, там почали закуповувати більше шоколаду, квітів та кави. Квітів за ці чотири місяці закупили на 9 тисяч євро. 40 тисяч євро витратили на каву і кейтеринг.

Найбільше зросли витрати на шоколад – до 13 тисяч євро. Сума виявилась майже у сім разів більшою, ніж попереднього року. Усі ці витрати суттєво вищі, ніж в інших відомств.

У відомстві пояснили це тим, що купують квіти й гостинці на церемонії складання присяги адвокатами, суддями, нотаріусами тощо – які проводяться у Мін’юсті за участі цих осіб та їхніх родичів і колег, і у першому кварталі року кількість таких подій була рекордною. Присяги складали понад 50 осіб.

В МВС, де також проводяться схожі церемонії, за минулий і поточний рік витратили на шоколад 1500 євро – у вісім разів менше, ніж Мін’юст за чотири місяці Мокуса на посаді міністра.

Окремо звернули увагу на вечері, пов’язані з діяльністю відомства, за які платили коштами Мін’юсту. Перша відбулась в одному з ресторанів Вільнюса з представниками церкви у грудні – після вступу нового міністра на посаду. На ній було загалом вісім людей, рахунок склав понад 1000 євро. За словами одного із запрошених, це не виглядало як дуже розкішна вечеря.

Ще одну вечерю у тому ж ресторані влаштували у лютому, запросивши на неї багатьох попередніх міністрів юстиції – вони підписували меморандум про безперервність державної політики. У той вечір чек становив понад 1700 євро.

Нагадаємо, Рімантас Мокус – один з міністрів, якого призначили за рекомендацією суперечливої правої партії "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.



