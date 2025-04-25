В Литве обратили внимание на рост расходов на "вкусные" закупки Минюста

Литовские журналисты заметили рост расходов Министерства юстиции на "вкусные" закупки с тех пор, как должность с изменением правительства в 2024 году перешла к новому министру.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале общественного вещателя LRT.

В СМИ обратили внимание, что с тех пор, как Минюст возглавил Римантас Мокус, там начали закупать больше шоколада, цветов и кофе. Цветов за эти четыре месяца закупили на 9 тысяч евро. 40 тысяч евро потратили на кофе и кейтеринг.

Больше всего выросли расходы на шоколад – до 13 тысяч евро. Сумма оказалась почти в семь раз больше, чем в предыдущем году. Все эти расходы существенно выше, чем в других ведомствах.

В ведомстве объяснили это тем, что покупают цветы и подарки на церемонии принесения присяги адвокатами, судьями, нотариусами и т.д., которые проводятся в Минюсте с участием этих лиц, их родственников и коллег, и в первом квартале года количество таких событий было рекордным. Присягу принесли более 50 человек.

В МВД, где также проводятся подобные церемонии, за прошлый и текущий год потратили на шоколад 1500 евро – в восемь раз меньше, чем Минюст за четыре месяца Мокуса на посту министра.

Отдельно обратили внимание на ужины, связанные с деятельностью ведомства, за которые платили средствами Минюста. Первый состоялся в одном из ресторанов Вильнюса с представителями церкви в декабре – после вступления нового министра в должность. На нем было в общей сложности восемь человек, счет составил более 1000 евро. По словам одного из приглашенных, это не выглядело как очень роскошный ужин.

Еще один ужин в том же ресторане устроили в феврале, пригласив на него многих предыдущих министров юстиции – они подписывали меморандум о непрерывности государственной политики. В тот вечер счет составил более 1700 евро.

Напомним, Римантас Мокус – один из министров, назначенных по рекомендации противоречивой правой партии "Зоря Немана", лидера которой Ремигиуса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.