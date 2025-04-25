Парламент Австрії ухвалив резолюцію із закликом повернути українських дітей, викрадених РФ

Парламент Австрії ухвалив резолюцію, в якій, зокрема, міститься заклик до МЗС країни працювати задля повернення викрадених до РФ дітей та притягнення до кримінальної відповідальності за ці злочини.

Про це повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда".

В тексті резолюції австрійський уряд закликають продовжувати виступати на всіх рівнях за захист та підтримку українських дітей відповідно до Конвенції ООН про права дитини.

Крім того, федеральний міністр із європейських та міжнародних справ має продовжувати виступати за повернення депортованих дітей, а також активно підтримувати переслідування таких злочинів відповідно до міжнародного кримінального права.

Проєкт резолюції був поданий спільно чотирма з п’яти партій Національної ради – Австрійською народною партією, Соціал-демократичною партією Австрії, "Зеленими" та NEOS.

Ультраправа та проросійська Австрійська партія свободи, хоча й не була співавтором документа, зрештою також проголосувала на підтримку резолюції.

Нагадаємо, у березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт глави Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей.

Наприкінці березня шотландська депутатка Палати громад Сполученого Королівства Джоанна Бакстер офіційно запропонувала визначити 17 липня днем нагадування про викрадених Росією українських дітей.