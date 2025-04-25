Парламент Австрии принял резолюцию с призывом вернуть украинских детей, похищенных РФ

Парламент Австрии принял резолюцию, в которой, в частности, содержится призыв к МИД страны работать для возвращения похищенных в РФ детей и привлечения к уголовной ответственности за эти преступления.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

В тексте резолюции австрийское правительство призывают продолжать выступать на всех уровнях за защиту и поддержку украинских детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.

Кроме того, федеральный министр по европейским и международным делам должен продолжать выступать за возвращение депортированных детей, а также активно поддерживать преследование таких преступлений в соответствии с международным уголовным правом.

Проект резолюции был подан совместно четырьмя из пяти партий Национального совета – Австрийской народной партией, Социал-демократической партией Австрии, "Зелеными" и NEOS.

Ультраправая и пророссийская Австрийская партия свободы, хотя и не была соавтором документа, в конце концов также проголосовала в поддержку резолюции.

Напомним, в марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В конце марта шотландский депутат Палаты общин Соединенного Королевства Джоанна Бакстер официально предложила определить 17 июля днем напоминания о похищенных Россией украинских детях.