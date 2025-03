Британська депутатка пропонує заснувати день нагадування про викрадених РФ українських дітей

Шотландська депутатка Палати громад Сполученого Королівства Джоанна Бакстер офіційно запропонувала визначити 17 липня днем нагадування про викрадених Росією українських дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", текст свого звернення до уряду вона опублікувала в X.

Бакстер звернулася до міністрів закордонних справ та оборони Британії з пропозицією зробити 17 липня днем нагадування про примусово вивезених у Росію українських дітей.

Russia has stolen at least 19,546 Ukrainian children since its illegal invasion – equivalent to 1 in 3 seats at Hampden Park.



Today, I urged @DavidLammy and @JohnHealey_MP to recognise 17th July as a national day of action for Ukraine’s stolen children. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BL0Y8s0sp2