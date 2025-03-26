Британська депутатка пропонує заснувати день нагадування про викрадених РФ українських дітей

Шотландська депутатка Палати громад Сполученого Королівства Джоанна Бакстер офіційно запропонувала визначити 17 липня днем нагадування про викрадених Росією українських дітей.

Як повідомляє "Європейська правда", текст свого звернення до уряду вона опублікувала в X.

Бакстер звернулася до міністрів закордонних справ та оборони Британії з пропозицією зробити 17 липня днем нагадування про примусово вивезених у Росію українських дітей.

Russia has stolen at least 19,546 Ukrainian children since its illegal invasion – equivalent to 1 in 3 seats at Hampden Park.



Today, I urged @DavidLammy and @JohnHealey_MP to recognise 17th July as a national day of action for Ukraine’s stolen children. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BL0Y8s0sp2 – Johanna Baxter MP (@JohannaBaxter) March 25, 2025

Вона нагадує, що за час повномасштабної війни – за даними пошукової команди Єльського університету – таким чином було вивезено понад 19500 українських дітей.

"Як я вже заявляла у Палаті, це воєнний злочин, що вимагає невідкладної міжнародної реакції", – наголосила депутатка.

Вона зазначила, що у лютому мала зустріч з українським омбудсменом та мала можливість почути обставини цих випадків, зокрема про те, як у Росії намагаються "заховати сліди" таких дітей, починають "перевиховувати" їх, залучати до ідеологізованих російських вишколів і призивати до російської армії, щоб воювати проти рідної країни.

За словами Бакстер, необхідно, щоб Росія надала повний список українських дітей, яких зараз утримує, як це передбачено Женевськими конвенціями, і щоб Україна за підтримки союзників і партнерів створила належну рамку для їхнього повернення, із забезпеченням житлом, психологічною, фінансовою та іншою підтримкою.

"Задля цього і задля підтримання фокуса уваги на цьому важливому питанні... чи погодилися б ви встановити національний день дій щодо викрадених українських дітей?", – пропонує Бакстер.

Вона додала, що стурбована тим, що це питання досі не виставлялося як фундаментальна передумова для будь-яких мирних перемовин, а також тим, що США згорнули фінансування для команди у Єльському університеті, яка займалася пошуком таких дітей.

"Не може бути реального перемир’я без повернення дітей, викрадених Путіним", – наголошує вона.

Нагадаємо, у березні 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт глави Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку також звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей.

У грудні, ще під час президентства Джо Байдена, Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій проти пʼятьох осіб, повʼязаних із примусовою депортацією, переміщенням та ув'язненням українських дітей.

Питання примусово переміщених українських дітей згадувалося і в контексті останніх перемовин у Саудівській Аравії.