Франція допомогла евакуювати понад 100 людей із Гази

Цього тижня Франція допомогла евакуювати з сектора Гази понад сотню людей.

Про це із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Франції пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як розповіли у зовнішньополітичному відомстві Франції, країна допомогла евакуювати 115 людей із сектора Гази цього тижня. Вони вже прибули до Франції.

У МЗС країни наголосили, що Франція виступає проти примусового переселення людей із Гази.

Американський президент Дональд Трамп взимку заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".

Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.

А потім він опублікував у своїх соцмережах відео, в якому показав своє бачення майбутнього сектора Гази, згенероване штучним інтелектом: у ролику Трамп танцює з легко одягненою жінкою в нічному клубі, Ілон Маск обсипає людей грошима, височіє будівля "Трамп-Газа", на полицях продають золоті сувеніри з символікою Трампа, а посеред площі стоїть гігантська золота статуя Трампа.