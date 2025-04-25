Франция помогла эвакуировать более 100 человек из Газы

На этой неделе Франция помогла эвакуировать из сектора Газы более сотни человек.

Об этом со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Франции пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве Франции, страна помогла эвакуировать 115 человек из сектора Газы на этой неделе. Они уже прибыли во Францию.

В МИД страны подчеркнули, что Франция выступает против принудительного переселения людей из Газы.

Американский президент Дональд Трамп зимой заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Он также предложил переселить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иордания, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.

А затем он опубликовал в своих соцсетях видео, в котором показал свое видение будущего сектора Газы, сгенерированное искусственным интеллектом: в ролике Трамп танцует с легко одетой женщиной в ночном клубе, Илон Маск осыпает людей деньгами, возвышается здание "Трамп-Газа", на полках продают золотые сувениры с символикой Трампа, а посреди площади стоит гигантская золотая статуя Трампа.