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Bloomberg: Норвегия устроила испытания для группы разведчиков в Арктике

Новости — Пятница, 25 апреля 2025, 16:47 — Ирина Кутелева

В Норвегии устроили испытания для группы из 13 разведчиков в Арктике, которые продлятся 100 дней.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В ходе учений норвежские бойцы должны были проверить влияние арктических условий на их тело и психику. Также проверяли, как арктический климат влияет на работу техники.

Задача отряда – выжить в течение 100 дней, что более чем в два раза превышает продолжительность предыдущих военных экспедиций в эту часть Норвегии.

В ходе миссии норвежские бойцы также практиковались в эвакуации своих раненых – добровольцев-новобранцев, которые выступили в роли раненых, везли на санях за снегоходами 265 километров в течение 51 часа.

Перед началом экспедиции у бойцов взяли образцы крови, измерили объем легких и мышечную массу. Тесты были повторены в середине пути, а в конце 100 дней анализы будут проведены еще раз.

В середине 100-дневных учений солдаты остановились на трехдневный перерыв, во время которого они прошли медицинские и психологические тесты.

Командир отряда сказал, что тогда впервые за три месяца он смог сменить носки.

Стресс от постоянных миссий и недостаток солнечного света так далеко на севере в это время года сделали членов отряда раздражительными и привели к некоторым ссорам, добавил он.

30 апреля ожидается завершение миссии. Как отмечено, около 75 процентов результатов будут опубликованы для широкой общественности, а остальные будут переданы только союзникам по НАТО.

Командир отряда говорит, что заинтригован тем, что покажут результаты физического и психологического тестирования о военных операциях в таких условиях.

Напомним, в Эстонии анонсировали военные учения Siil 2025, в которых примут участие более 1500 британских и французских военнослужащих в дополнение к уже дислоцированным здесь в составе боевой группы НАТО.

Сообщалось также, что в портовом городе Гамбург на севере Германии осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.

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Норвегия
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