У Швейцарії кажуть, що Трамп планує "привілейовані" переговори про тарифи з 15 країнами

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що її країна входить до числа 15 країн, з якими США планують провести "привілейовані" переговори, щоб допомогти досягти угоди після введення США широких мит на товари з десятків країн.

Її слова цитує AP, передає "Європейська правда".

Келлер-Зуттер заявила, що вона "задоволена" результатами переговорів у Вашингтоні цього тижня, які включали конференцію Міжнародного валютного фонду та її особисту зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

"Сполучені Штати визначили групу з 15 країн, з якими вони хочуть знайти швидке рішення в цьому тарифному питанні. Швейцарія входить до цієї групи з 15 країн", – сказала вона.

Невідомо, які ще 14 країн входять до цієї групи, але, за її словами, "США планують провести – я б сказала, дещо привілейовані – переговори і знайти рішення" з цією групою.

Президентка Швейцарії зазначила, що після укладення меморандуму про взаєморозуміння можна буде розпочати переговори. У документі також будуть визначені найважливіші теми, і "нам також призначено конкретну контактну особу".

"Влада США чітко висловила бажання знайти рішення разом зі Швейцарією", – сказала вона.

Келлер-Зуттер додала, що графік не встановлено, але обидві сторони домовилися швидко рухатися вперед, "оскільки невизначеність є отрутою для економіки".

Як зазначає агентство, за даними, опублікованими посольством Швейцарії у Вашингтоні, з 2021 року США є найважливішим ринком експорту товарів Швейцарії у світі, а Швейцарія – четвертим за важливістю ринком експорту послуг США. За даними посольства, обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Швейцарією та США у 2023 році досяг 185,9 млрд доларів.

За місяць до того, як американський президент Трамп оголосив свої масштабні тарифи, у Швейцарії заявили, що уряд продовжує вести діалог з його адміністрацією.

Тоді уряд країни заявив, що Швейцарія і США є близькими економічними партнерами, а також наголосили, що країна прагне зберегти "найкращий можливий доступ до ринку".

Та після того, як Трамп оголосив про масштабні мита, стало відомо, що Швейцарія отримала 31-відсоткові тарифи, що набагато більше, ніж 20%, з якими стикається експорт з Європейського Союзу. Уряд у Берні поки що дотримується обережного підходу, проте попередив про вплив на експорт ключових швейцарських товарів, таких як годинники, кавові капсули, сир і шоколад.

9 квітня уряд Швейцарії оголосив про бажання посилити контакти зі Сполученими Штатами для пошуку рішень щодо низки питань, а відтак – створить спеціальний орган для контактів із США.