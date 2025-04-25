В Швейцарии говорят, что Трамп планирует "привилегированные" переговоры о тарифах с 15 странами

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что ее страна входит в число 15 стран, с которыми США планируют провести "привилегированные" переговоры, чтобы помочь достичь соглашения после введения США широких пошлин на товары из десятков стран.

Ее слова цитирует AP, передает "Европейская правда".

Келлер-Зуттер заявила, что она "довольна" результатами переговоров в Вашингтоне на этой неделе, которые включали конференцию Международного валютного фонда и ее личную встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Соединенные Штаты определили группу из 15 стран, с которыми они хотят найти быстрое решение в этом тарифном вопросе. Швейцария входит в эту группу из 15 стран", – сказала она.

Неизвестно, какие еще 14 стран входят в эту группу, но, по ее словам, „США планируют провести – я бы сказала, несколько привилегированные – переговоры и найти решение" с этой группой.

Президент Швейцарии отметила, что после заключения меморандума о взаимопонимании можно будет начать переговоры. В документе также будут определены важнейшие темы, и "нам также назначено конкретное контактное лицо".

"Власти США четко выразили желание найти решение вместе со Швейцарией", – сказала она.

Келлер-Зуттер добавила, что график не установлен, но обе стороны договорились быстро двигаться вперед, "поскольку неопределенность является ядом для экономики".

Как отмечает агентство, по данным, опубликованным посольством Швейцарии в Вашингтоне, с 2021 года США являются важнейшим рынком экспорта товаров Швейцарии в мире, а Швейцария – четвертым по важности рынком экспорта услуг США. По данным посольства, объем двусторонней торговли товарами и услугами между Швейцарией и США в 2023 году достиг 185,9 млрд долларов.

За месяц до того, как американский президент Трамп объявил о своих масштабных тарифах, в Швейцарии заявили, что правительство продолжает вести диалог с его администрацией.

Тогда правительство страны заявило, что Швейцария и США являются близкими экономическими партнерами, а также подчеркнуло, что страна стремится сохранить "наилучший возможный доступ к рынку".

Но после того как Трамп объявил о масштабных пошлинах, стало известно, что Швейцария получила 31-процентные тарифы, что намного больше, чем 20%, с которыми сталкивается экспорт из Европейского Союза. Правительство в Берне пока придерживается осторожного подхода, однако предупредило о влиянии на экспорт ключевых швейцарских товаров, таких как часы, кофейные капсулы, сыр и шоколад.

9 апреля правительство Швейцарии объявило о желании усилить контакты с Соединенными Штатами для поиска решений по ряду вопросов, а затем – создаст специальный орган для контактов с США.