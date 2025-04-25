У Нідерландах судитимуть найбільшого суднобудівника за порушення санкцій проти РФ

Генеральна прокуратура Нідерландів притягне до відповідальності нідерландську суднобудівну компанію Damen Shipyards, серед звинувачень – порушення санкцій проти Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на de Volkskrant.

Прокурори підозрюють Damen Shipyards у продовженні поставок товарів і технологій до Росії протягом останніх трьох років, незважаючи на санкції ЄС, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну.

У справі, окрім самої компанії, фігурують нинішній та двоє колишніх членів її правління. Це зокрема засновник Damen Shipyards Коммер Дамен та його син Арноут.

Їм інкримінують надмірні виплати агентам за кордоном, відповідальним за отримання замовлень: 15% від загальної вартості замовлення, що є значною сумою, враховуючи вартість кораблів.

"З такими високими комісійними за успішне виконання замовлення існує великий ризик, що агенти використають частину грошей для підкупу посадовців", – пояснює de Volkskrant.

Розслідування щодо Damen Shipyards, за інформацією видання, велось сім років, і у 2024-му Генеральна прокуратура Нідерландів нібито намагалась владнати справу в позасудовому порядку, але невдало.

Наслідки обвинувального вироку можуть бути далекосяжними і для Damen Shipyards, і для Нідерландів: компанія – найбільший постачальник суден для місцевого флоту, ідеться в матеріалі de Volkskrant.

У 2023 році повідомлялось, що Damen Shipyards подала до суду на уряд країни через збитки, завдані її бізнесу санкціями проти Росії, запровадженими через її повномасштабне вторгнення в Україну.