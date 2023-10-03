Найбільший суднобудівник Нідерландів судиться з урядом через збитки від санкцій проти РФ

Найбільша нідерландська суднобудівна компанія Damen Shipyards Group NV подала до суду на уряд країни через збитки, завдані її бізнесу санкціями проти Росії, запровадженими через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Damen Shipyards Group NV подала свій позов до суду міста Роттердам ще 10 травня, вимагаючи від нідерландського уряду компенсувати завдані санкційним режимом проти Росії збитки, але про неї стало публічно відомо тільки зараз.

"До запровадження санкцій Damen підписала контракти з російськими покупцями кораблів, а після вторгнення в Україну уряд Нідерландів вирішив, що такі контракти не можуть бути виконані нідерландською бізнес-спільнотою. Уряд не запропонував Damen компенсацію за завдані збитки", – сказав Bloomberg речник компанії Рік ван де Вег.

Очікується, що суд розгляне позов Damen Shipyards Group NV у 2024 році. Сума збитків, які суднобудівник вимагає відшкодувати, не розголошується.

Нідерландська компанія до 2022 року мала філію в Росії, яка надавала послуги для суднобудівних проєктів, і сервісні хаби в Новоросійську та Санкт-Петербурзі. Крім того, вона обслуговувала російських олігархів Олега Тинькова й Романа Абрамовича.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну група Damen оголосила про призупинку обслуговування клієнтів із Росії та Білорусі, а також закрила свої підприємства в Херсоні та Миколаєві. Один із працівників Damen загинув в Україні в результаті російського обстрілу.

Хоча Damen Shipyards Group NV заявила, що постраждала від санкцій проти Росії, за результатами 2022 року вартість її виробництва досягла рекордних 2,5 мільярда євро, зауважує Bloomberg.

Нагадаємо, минулого місяця Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів заарештувала посадовця Міністерства оборони, якого звинувачують в експортуванні авіаційних деталей до РФ через треті країни попри санкції ЄС проти Росії.