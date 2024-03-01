Нідерланди протягом наступних 15 років капітально оновлять флот

Уряд Нідерландів 1 березня заявив, що протягом наступних 15 років замінить майже весь свій військово-морський флот у межах проєкту вартістю кілька мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Проєкт нідерландського уряду передусім передбачає заміну чотирьох фрегатів протиповітряної оборони. Очікується, що перший новий фрегат буде введений в експлуатацію до 2036 року, а четвертий – з 2041-го.

Уряд Нідерландів заявив, що буде тісно співпрацювати з місцевою промисловістю, передусім суднобудівельною компанією Damen і нідерландським підрозділом французької оборонної компанії Thales, яка, ймовірно, постачатиме радари і системи наведення ракет.

"Це зміцнить нідерландську оборонну промисловість і сприятиме стратегічній автономії Європи", – прокоментував держсекретар із питань оборони Нідерландів Крістоф ван дер Маат.

У Нідерландах також висловили сподівання, що до проєкту приєднаються такі країни, як Данія, Німеччина і Норвегія, які також розглядають можливість заміни своїх фрегатів у найближчі роки.

Нідерланди, які тривалий час скорочували оборонні витрати, різко їх наростили з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну й очікують, що у 2025 році вони зростуть до необхідних у межах НАТО 2% ВВП.

1 березня голова нідерландського уряду Марк Рютте вирушив до Харкова, де з президентом Володимиром Зеленським підписав двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.