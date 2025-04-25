В Нидерландах будут судить крупнейшего судостроителя за нарушение санкций против РФ

Генеральная прокуратура Нидерландов привлечет к ответственности нидерландскую судостроительную компанию Damen Shipyards, среди обвинений – нарушение санкций против России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на de Volkskrant.

Прокуроры подозревают Damen Shipyards в продолжении поставок товаров и технологий в Россию в течение последних трех лет, несмотря на санкции ЕС, введенные после полномасштабного вторжения в Украину.

В деле, кроме самой компании, фигурируют нынешний и два бывших члена ее правления. Это, в частности, основатель Damen Shipyards Коммер Дамен и его сын Арноут.

Им инкриминируют чрезмерные выплаты агентам за рубежом, ответственным за получение заказов: 15% от общей стоимости заказа, что является значительной суммой, учитывая стоимость кораблей.

"С такими высокими комиссионными за успешное выполнение заказа существует большой риск, что агенты используют часть денег для подкупа должностных лиц", – объясняет de Volkskrant.

Расследование в отношении Damen Shipyards, по информации издания, велось семь лет, и в 2024 году Генеральная прокуратура Нидерландов якобы пыталась уладить дело во внесудебном порядке, но безуспешно.

Последствия обвинительного приговора могут быть далекоидущими и для Damen Shipyards, и для Нидерландов: компания – крупнейший поставщик судов для местного флота, говорится в материале de Volkskrant.

В 2023 году сообщалось, что Damen Shipyards подала в суд на правительство страны из-за убытков, нанесенных ее бизнесу санкциями против России, введенными из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.