Німеччина про мирні перемовини: важливо зберегти суверенітет України

В німецькому уряді, коментуючи перебіг переговорів про мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України, наполягають на важливості збереження українського суверенітету.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала заступниця речника уряду Німеччини Крістіне Гоффманн, яку цитує Tagesschau.

За її словами, дуже важливим є також збереження думки України щодо потенційних мирних домовленостей.

"Дуже важливо, щоб суверенітет України був збережений і щоб Україна сама вирішувала, що для неї важливо. Жодної мирної угоди без згоди України", – зазначила Гоффманн.

Вона додала, що раніше про необхідність цього говорив президент України Володимир Зеленський.

За даними агентства Reuters, посланець американського президента Стів Віткофф 17 квітня у Парижі представив європейським посадовцям пропозицію щодо припинення російсько-української війни, у якому міститься визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.

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