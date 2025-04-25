Германия о мирных переговорах: важно сохранить суверенитет Украины

В немецком правительстве, комментируя ход переговоров о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, настаивают на важности сохранения украинского суверенитета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала заместитель спикера правительства Германии Кристине Хоффманн, которую цитирует Tagesschau.

По ее словам, очень важно также сохранение мнения Украины относительно потенциальных мирных договоренностей.

"Очень важно, чтобы суверенитет Украины был сохранен и чтобы Украина сама решала, что для нее важно. Никакого мирного соглашения без согласия Украины", – отметила Хоффманн.

Она добавила, что ранее о необходимости этого говорил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным агентства Reuters, посланник американского президента Стив Уиткофф 17 апреля в Париже представил европейским чиновникам предложение о прекращении российско-украинской войны, в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

По словам президента, он был заключен после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.