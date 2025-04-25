Вищий суд Румунії виключив "відновлення" скасованих виборів президента

Вищий суд Румунії скасував рішення суду нижчої інстанції, який фактично постановив провести другий тур "анульованих" президентських виборів 2024 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На засіданні у пʼятницю Вищий суд Румунії скасував рішення апеляційного суду міста Плоєшть, який своєю чергою скасував рішення Конституційного суду від грудня 2024 року.

Тоді, нагадаємо, було скасовано результати першого туру виборів президента Румунії, де виграв антизахідний кандидат Келін Джорджеску, і призначене повторне голосування.

Як постановив Вищий суд, рішення було скасоване як "неприйнятне", оскільки апеляційний суд Плоєшті не мав повноваження виносити вирок щодо виборчого процесу.

Рішення є остаточним, уточнює Digi24.

Нинішні президентські вибори в Румунії відбудуться 4 травня, а другий тур – 18 травня.

Їхнім фаворитом є лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який має неявну підтримку Джорджеску. Водночас опитування показують, що він може програти другий тур.

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