Высший суд Румынии исключил "восстановление" отмененных выборов президента
Высший суд Румынии отменил решение суда низшей инстанции, который фактически постановил провести второй тур "аннулированных" президентских выборов 2024 года.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
На заседании в пятницу Высший суд Румынии отменил решение апелляционного суда города Плоешти, который в свою очередь отменил решение Конституционного суда от декабря 2024 года.
Напомним, тогда были отменены результаты первого тура выборов президента Румынии, где победил антизападный кандидат Келин Джорджеску, и назначено повторное голосование.
Как постановил Высший суд, решение было отменено как "неприемлемое", поскольку апелляционный суд Плоешти не имел полномочий выносить приговор в отношении избирательного процесса.
Решение является окончательным, уточняет Digi24.
Нынешние президентские выборы в Румынии состоятся 4 мая, а второй тур – 18 мая.
Их фаворитом является лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который имеет неявную поддержку Джорджеску. В то же время опросы показывают, что он может проиграть второй тур.
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