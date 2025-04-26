Зеленський розкрив деталі своєї розмови зі Стармером

Президент Володимир Зеленський розповів, що говорив з прем'єром Британії Кіром Стармером про кроки, необхідні для припинення вогню, і гарантії безпеки для України.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

"Кроки, необхідні для встановлення повного й безумовного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки, – головні теми нашої розмови з Кіром Стармером", – написав Зеленський.

Під час зустрічі лідери також підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні і домовились продовжувати роботу в рамках "коаліції рішучих".

"Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів", – наголосив Зеленський.

Окрім Стармера, Зеленський зустрівся в римі з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, президентом Франції Емманюелем Макроном, а також президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.