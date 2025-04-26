Зеленский раскрыл детали своего разговора со Стармером

Президент Владимир Зеленский рассказал, что говорил с премьером Великобритании Киром Стармером о шагах, необходимых для прекращения огня, и гарантиях безопасности для Украины.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Шаги, необходимые для установления полного и безусловного прекращения огня и наработки дальнейших гарантий безопасности, – главные темы нашего разговора с Киром Стармером", – написал Зеленский.

Во время встречи лидеры также подытожили результаты встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне и договорились продолжать работу в рамках "коалиции решительных".

"Безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности. И только сильные гарантии могут обеспечить длительный мир и защиту человеческих жизней", – подчеркнул Зеленский.

Кроме Стармера, Зеленский встретился в Риме с премьером Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.