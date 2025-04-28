Писториус о "мирных" предложениях США: капитулировать Украина могла бы и без Вашингтона

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что предложения по территориальным уступкам Украины, которые выдвигает администрация президента США Дональда Трампа для достижения мирного соглашения, заходят слишком далеко.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Tagesschau.

Писториус сравнил эти предложения США с капитуляцией Украины.

"Украина могла бы добиться этого самостоятельно, капитулировав фактически год назад", – сказал он.

По словам Писториуса, Украина понимает, что устойчивое и надежное соглашение о прекращении огня или мирный договор "может или будет предусматривать территориальные уступки". Однако, подчеркнул он, эти уступки "не будут заходить так далеко, как в последнем предложении президента США".

Глава немецкого оборонного ведомства говорит, что "не видит никакой дополнительной ценности" в предложениях США.

Как сообщали СМИ, администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне в среду украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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