SIPRI: военные расходы в Европе в прошлом году выросли наиболее резко с конца холодной войны

Военные расходы в Европе (включая Россию) выросли на 17% до 693 млрд долларов и стали основным фактором глобального роста таких расходов в 2024 году.

Это следует из исследования Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, сообщает "Европейская правда".

С началом третьего года войны в Украине военные расходы на континенте продолжали расти, превысив уровень, зафиксированный в конце холодной войны.

В 2024 году все европейские страны, кроме Мальты, увеличили свои военные расходы.

Военные расходы России в 2024 году, по оценкам, достигли 149 млрд долларов, что на 38% больше, чем в 2023 году, и вдвое превысило уровень 2015 года. Они составили 7,1% ВВП России и 19% всех государственных расходов России. Общие военные расходы Украины выросли на 2,9% и достигли 64,7 млрд долларов, что эквивалентно 43% расходов России. С 34% ВВП Украина имела наибольшую военную нагрузку среди всех стран в 2024 году.

"Россия снова значительно увеличила свои военные расходы, увеличив разрыв в расходах с Украиной", – сказал Диего Лопес да Силва, старший исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

"Сейчас Украина выделяет все свои налоговые поступления на военные нужды. В таких жестких финансовых условиях Украине будет сложно продолжать увеличивать военные расходы", – добавил он.

Кроме того, в 2024 году несколько стран Центральной и Западной Европы пережили беспрецедентный рост военных расходов в связи с реализацией новых обязательств по расходам и масштабных планов закупок. Военные расходы Германии выросли на 28% и достигли 88,5 млрд долларов, что сделало ее крупнейшим расходовать на эти нужды в Центральной и Западной Европе и четвертым в мире. Военные расходы Польши выросли на 31% до 38,0 млрд долларов в 2024 году, что составляет 4,2% ВВП Польши.

"Впервые с момента воссоединения Германия стала крупнейшим военным расхододателем в Западной Европе, что было обусловлено созданием в 2022 году специального оборонного фонда в размере 100 млрд евро", – отметил Лоренцо Скараццато, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

"Последние политические решения, принятые в Германии и многих других европейских странах, свидетельствуют о том, что Европа вступила в период высоких и растущих военных расходов, который, вероятно, продлится в ближайшем будущем", – добавил он.

Как известно, президент США Дональд Трамп давно критикует Европу за недостаточные расходы на оборону и недавно заявил, что будет требовать от союзников увеличения расходов до 5% ВВП. Такого показателя сейчас не достигают и США.

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что увеличение оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% не может произойти мгновенно, но это тот показатель, к которому нужно двигаться, и Соединенные Штаты также настроены увеличивать свои оборонные расходы.

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