У Німеччині запевнили, що надаватимуть допомогу Україні, навіть якщо США припинять

У Німеччині запевнили в подальшій військовій допомозі Україні з боку Берліна, навіть у разі припинення підтримки з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує Tagesschau.

Очільник німецького оборонного відомства підкреслив, що надання подальшої військової допомоги Україні чітко закріплено в коаліційній угоді.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що окупує Україну або навіть тільки її значну частину, то це створить максимальну загрозу для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія", – сказав Пісторіус.

За його словами, усім має бути зрозуміло, що "йдеться не тільки про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку і мир у Європі".

Крім того, Пісторіус порівняв з капітуляцією пропозицію США щодо територіальних поступок України для мирної угоди.

Нещодавно Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.