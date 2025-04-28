В Германии заверили, что будут оказывать помощь Украине, даже если США прекратят

В Германии заверили в дальнейшей военной помощи Украине со стороны Берлина, даже в случае прекращения поддержки со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Tagesschau.

Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что предоставление дальнейшей военной помощи Украине четко закреплено в коалиционном соглашении.

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже только ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", – сказал Писториус.

По его словам, всем должно быть понятно, что "речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о нашей безопасности и мире в Европе".

Кроме того, Писториус сравнил с капитуляцией предложение США относительно территориальных уступок Украины для мирного соглашения.

Недавно Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.