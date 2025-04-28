У Литві почали розслідування через масштабну пожежу на сміттєпереробному заводі

У Литві почали досудове розслідування за фактом масштабної пожежі на сміттєпереробному заводі Energesman у Вільнюсі, яка спалахнула у неділю, 27 квітня.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Як зазначено у зведенні Департаменту поліції, за фактом події розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законом правил охорони довкілля).

Станом на понеділок, 28 квітня, пожежу досі гасять, рятувальники працювали усю ніч.

"Паузи не було зроблено, пожежу гасять цілодобово, і досі повністю не загасили – учора було оголошено тільки локалізацію. Пожежникам необхідно перекопувати, перевозити і проливати водою всі відходи", – розповів головний спеціаліст Відділу координації ситуацій Департаменту протипожежної охорони та порятунку Конрадас Лейкіс.

Оператор заводу Energesman повідомив, що розглядають декілька версій масштабної пожежі.

Зокрема, не виключають, що причиною загоряння могли бути умисні дії.