В Литве начали расследование из-за масштабного пожара на мусороперерабатывающем заводе

В Литве начали досудебное расследование по факту масштабного пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman в Вильнюсе, который вспыхнул в воскресенье, 27 апреля.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Как указано в сводке Департамента полиции, по факту происшествия начато досудебное расследование по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законом правил охраны окружающей среды).

По состоянию на понедельник, 28 апреля, пожар до сих пор тушат, спасатели работали всю ночь.

"Паузы не было, пожар тушат круглосуточно, и до сих пор полностью не потушили – вчера было объявлено только о локализации. Пожарным необходимо перекапывать, перевозить и проливать водой все отходы", – рассказал главный специалист Отдела координации ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения Конрадас Лейкис.

Оператор завода Energesman сообщил, что рассматривают несколько версий масштабного пожара.

В частности, не исключают, что причиной возгорания могли быть умышленные действия.