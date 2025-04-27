У Литві не виключають, що пожежу на сміттєпереробному заводі спричинив підпал

Оператор сміттєпереробного заводу у Вільнюсі, де сталась масштабна пожежа, не виключає, що її причиною могли бути умисні дії.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Оператор заводу Energesman повідомив, що розглядають декілька версій масштабної пожежі.

"За початковими даними, пожежа могла початися через неналежно здане сміття. Версія підпалу також не виключається", – зазначили у повідомленні.

У компанії уточнили, що протипожежна сигналізація спрацювала у відсіку з відсортованим "невідповідним сміттям" (батарейки, акумулятори, електроніка тощо). Персонал одразу викликав пожежників та до їхнього прибуття намагався стримати вогонь за допомогою вогнегасників.

Нагадаємо, у чеській столиці Празі нещодавно гасили масштабну пожежу на полігоні з пластиком.

У Німеччині на початку квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.