Президент Євроради: Болгарія може зіграти ключову роль у європейській обороні

Болгарія може відігравати ключову роль у зусиллях Європи з оборони завдяки своїй оборонній промисловості, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Кошти наводить Euractiv.

Президент Євроради перебував з візитом в болгарській столиці Софії, в ході якого, зокрема, зустрічався з главою уряду Росеном Желязковим та президентом Руменом Радевим.

Кошта також має намір відвідати завод з виробництва вогнепальної зброї та боєприпасів, розташований у місті Казанлик.

"Безпека Європи починається в Україні. Безпека Європи та України не може бути розділена. Ми вирішили значно збільшити інвестиції в оборону. Більше інвестицій в оборону означає більше інвестицій в нашу економіку та потенціал для досліджень і інновацій", – зазначив він.

Кошта вказав, що для успіху в цій оборонній програмі необхідно мобілізувати всі ресурси різних держав-членів ЄС.

"Болгарія має хороші умови для того, щоб зіграти ключову роль у цьому процесі. Не тільки для забезпечення потреб Болгарії, а й для забезпечення і постачання оборонного потенціалу іншим європейським країнам", – сказав він.

Нагадаємо, на початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України Rearm Europe заявленою вартістю до 800 млрд євро.

Під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію Rearm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

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