Президент Евросовета: Болгария может сыграть ключевую роль в европейской обороне

Болгария может играть ключевую роль в усилиях Европы по обороне благодаря своей оборонной промышленности, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Как сообщает "Европейская правда", слова Кошты приводит Euractiv.

Президент Евросовета находился с визитом в болгарской столице Софии, в ходе которого, в частности, встречался с главой правительства Росеном Желязковым и президентом Руменом Радевым.

Кошта также намерен посетить завод по производству огнестрельного оружия и боеприпасов, расположенный в городе Казанлык.

"Безопасность Европы начинается в Украине. Безопасность Европы и Украины нельзя разделить. Мы решили значительно увеличить инвестиции в оборону. Больше инвестиций в оборону означает больше инвестиций в нашу экономику и потенциал для исследований и инноваций", – отметил он.

Кошта указал, что для успеха в этой оборонной программе необходимо мобилизовать все ресурсы различных государств-членов ЕС.

"Болгария имеет хорошие условия для того, чтобы сыграть ключевую роль в этом процессе. Не только для обеспечения потребностей Болгарии, но и для обеспечения и поставки оборонного потенциала другим европейским странам", – сказал он.

Напомним, в начале марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины Rearm Europe заявленной стоимостью до 800 млрд евро.

Во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение Rearm Europe проголосовали единогласно все главы государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.

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