У Польщі мер побуде у вʼязниці – відмовився платити штраф за надмірний шум

Мер міста Пулава, що на сході Польщі, відбуде пʼять днів у вʼязниці після відмови міської влади сплатити штраф через скаргу на надмірний шум, який піднімали діти на спортивному майданчику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Справа тягнеться ще з 2018 року, коли подружжя, що мешкає біля однієї з початкових шкіл Пулави, поскаржилось на "шум і надмірне освітлення" зі спортмайданчика.

У результаті судової тяганини у грудні 2023 року парі вдалось відсудити 5 тисяч злотих штрафу.

Мер Пулави Павел Май від самого початку заявив, що мерія не має наміру сплачувати штраф. Тому його замінили на п'ять днів арешту для особи, яка представляє місто – тобто мера.

Свій вирок Май відбуватиме із 7 квітня.

"На ці дні я беру відпустку на роботі. Діяльність судового виконавця і своє перебування під вартою я оплачую з власної кишені", – сказав посадовець журналістам.

За словами Мая, своїм вчинком він хоче показати абсурдність вимог позивачів. Він нагадав, що в Польщі є 2600 спортмайданчиків біля шкіл, і подібні позови забирають у дітей право займатись спортом.

"Якщо ніхто з нас, представників влади, не відреагує, нічого не зміниться", – додав він.

Нагадаємо, в лютому суд в Албанії узяв мера столиці Тирани Еріона Веліая під варту і звинуватив його та інших осіб у корупції на мільйони доларів з використанням державних коштів.