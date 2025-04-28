В польском городе оставляют "островок" на стройке для брошенного BMW

В польском городе Лодзь среди большой стройки оставляют небольшой остров асфальта для припаркованного там BMW, владельца которого пока не нашли.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В польских соцсетях набрало резонанс фото автомобиля, стоящего на небольшом островке асфальта среди крупной стройки на улице Видзевской в Лодзи.

BMW оставили на парковке торгового центра, которую затем передали под строительство нового объекта – жилого комплекса с многоуровневым паркингом.

Новые владельцы участка обращались в полицию и муниципальную стражу по поводу брошенного автомобиля, но оказалось, что те не имеют полномочий эвакуировать его.

Попытки найти контакты владельца автомобиля также закончились безрезультатно, поэтому в конце концов строительные работы начались прямо вокруг автомобиля. На этапе, когда продолжать работу без вмешательства станет невозможно, BMW переместят на парковочную площадку компании-застройщика, где он будет ждать своего владельца.

Это уже не первый подобный случай в Лодзи – в 2023 году строители начали укладывать покрытие вокруг припаркованного автомобиля, владельца которого не удалось найти, потому что подрядчик не мог откладывать выполнение работ.

Ранее сообщалось, что мэр одного из польских городов решил отбыть пять дней в тюрьме, чтобы не платить штраф за шум детей на спортивной площадке.