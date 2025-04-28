Сибіга закликав не вестися на твердження, що Росія перемагає у війні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав зовнішніх спостерігачів за подіями російсько-української війни не вестися на твердження про те, що "Росія перемагає", оскільки реальна ситуація не дає для цього підстав.

Як повідомляє "Європейська правда", допис на цю тему він опублікував у своєму X.

Сибіга зазначив, що ситуація на фронті була і залишається непростою і сили ворога справді переважають, проте Росії ніде не вдалося прорвати фронт і досягти стратегічного успіху.

"Припущення про те, що Росія перемагає у війні – неправильне. Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювання України та переоцінювання Росії. І цей патерн вже багато разів засвідчив свою хибність, проте люди продовжують потрапляти у ту саму пастку", – зазначив міністр закордонних справ.

Сибіга зазначив, що де-факто зимові спроби РФ досягти якихось просувань вже вичерпалися і коштували дуже великих втрат – таких, що Росія попросила про військових КНДР, а Україні вдалося стабілізувати лінію фронту і відбити невеликі шматки території, зокрема довкола Покровська.

Він нагадав, що у Кремлі хотіли за кілька місяців вибити українських військових з Курщини, але ці спроби тривають вже дев’ятий місяць, а поточними темпами просування РФ у Донецькій області Москві знадобилось би багато років, щоб повністю взяти її під контроль.

"Спостерігаючи за поточними подіями, не варто забувати про "ширшу картину", яка демонструє, що повномасштабне вторгнення Росії стало цілковитою катастрофою. Це починалося "бліцкригом" і метою знищити Україну і повалити її владу за лічені дні. За три роки Росія втратила понад 950 тисяч військових вбитими і пораненими, але не спромоглася захопити жодного додаткового обласного центру", – зауважив Андрій Сибіга, нагадавши, що єдину таку здобич Росії – Херсон – Україна спромоглась відвоювати у 2022 році, як і більш ніж половину територій, окупованих після 24 лютого.

Міністр додав, що також Україна за ці роки у шість разів розширила оборонне виробництво і вже самостійно закриває близько 40% потреб, виробляє 95% дронів, які застосовуються на фронті, і вони забезпечують ураження приблизно двох третин усіх цілей на передовій.

"Дрони забезпечили ураження приблизно 77 тисяч російських цілей на фронті лише у березні 2025 року. Це на 10% більше, ніж у лютому, а безпілотні спроможності України зростають щотижня", – зазначив Сибіга.

"Україна прагне миру як ніхто інший у світі. Ми ніколи не хотіли цієї війни… Що нам справді потрібно – це тиск на Росію і явне підсилення України, що позбавить Москву ілюзій про те, що там ще можуть переломити ситуацію на свою користь", – підсумував він.

Нагадаємо, вихідними державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.

Також держсекретар сказав, що президент Дональд Трамп пам’ятає про можливість тиску на Росію за допомогою санкцій, але не хоче поспішати задіювати цей інструмент.