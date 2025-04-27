Рубіо прокоментував, чи "дозріває" Трамп до нових санкцій проти Росії

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп пам’ятає про можливість тиску на Росію за допомогою санкцій, але не хоче поспішати задіювати цей інструмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рубіо сказав у програмі NBC News.

Ведуча запитала Рубіо, чи свідчать останні заяви Трампа про можливість нових американських сакнцій проти Росії.

Держсекретар відповів, що для цього "ще не час".

"Президент знає, що у нього є ці варіанти, його про це постійно запитують. Але що він справді хоче – це мирну угоду. Він хоче, щоб смерті і вбивства припинилися… Є варіанти, як бути з тими, кого ми вважаємо відповідальними за небажання миру. Але ми вважаємо за краще не доходити до цього, тому що це закриває двері для дипломатії", – сказав Марко Рубіо.

"Немає більше такої країни, інституції чи організації яка могла б посадити ці дві сторони за одним столом. Ніхто крім нас не говорить з обома сторонами. І ніхто більше у світі, крім президента (Трампа), не може цього досягти. Це важлива відповідальність і важлива нагода, і ми хочемо переконатися, що вичерпали усі варіанти, що не пройшли повз щось, що може спрацювати і привести до миру", – додав держсекретар США.

Також Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп перетнулися у Ватикані, куди десятки світових лідерів з’їхалися віддати останню шану Папі Римському Франциску.

Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.

Того ж дня Трамп розкритикував останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Владімір Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.