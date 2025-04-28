Сибига призвал не вестись на утверждения, что Россия побеждает в войне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал внешних наблюдателей за событиями российско-украинской войны не вестись на утверждения о том, что "Россия побеждает", поскольку реальная ситуация не дает для этого оснований.

Как сообщает "Европейская правда", пост на эту тему он опубликовал в своем X.

Сибига отметил, что ситуация на фронте была и остается непростой, и силы врага действительно превосходят, однако России нигде не удалось прорвать фронт и достичь стратегического успеха.

"Предположение о том, что Россия побеждает в войне – неправильное. Оно основано на распространенной среди иностранных аналитиков тенденции недооценки Украины и переоценки России. И этот паттерн уже много раз доказал свою ошибочность, однако люди продолжают попадать в ту же ловушку", – отметил министр иностранных дел.

Сибига отметил, что де-факто зимние попытки РФ достичь каких-либо продвижений уже исчерпались и стоили очень больших потерь – таких, что Россия попросила о военных КНДР, а Украине удалось стабилизировать линию фронта и отбить небольшие куски территории, в частности вокруг Покровска.

Он напомнил, что в Кремле хотели за несколько месяцев выбить украинских военных из Курщины, но эти попытки продолжаются уже девятый месяц, а при текущих темпах продвижения РФ в Донецкой области Москве понадобилось бы много лет, чтобы полностью взять ее под контроль.

"Наблюдая за текущими событиями, не стоит забывать о "более широкой картине", которая демонстрирует, что полномасштабное вторжение России стало полной катастрофой. Это начиналось как "блицкриг" с целью уничтожить Украину и свергнуть ее власть за считанные дни. За три года Россия потеряла более 950 тысяч военных убитыми и ранеными, но не смогла захватить ни одного дополнительного областного центра", – отметил Андрей Сибига, напомнив, что единственную такую добычу России – Херсон – Украина смогла отвоевать в 2022 году, как и более половины территорий, оккупированных после 24 февраля.

Министр добавил, что за эти годы Украина также в шесть раз расширила оборонное производство и уже самостоятельно закрывает около 40% потребностей, производит 95% дронов, которые применяются на фронте, и они обеспечивают поражение примерно двух третей всех целей на передовой.

"Дроны обеспечили поражение примерно 77 тысяч российских целей на фронте только в марте 2025 года. Это на 10% больше, чем в феврале, а беспилотные возможности Украины растут каждую неделю", – отметил Сибига.

"Украина стремится к миру как никто другой в мире. Мы никогда не хотели этой войны... Что нам действительно нужно – это давление на Россию и явное усиление Украины, что лишит Москву иллюзий о том, что там еще могут переломить ситуацию в свою пользу", – подытожил он.

Напомним, в выходные государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ближайшая неделя будет "критически важной" для решения Штатов о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.

Также госсекретарь сказал, что президент Дональд Трамп помнит о возможности давления на Россию с помощью санкций, но не хочет спешить задействовать этот инструмент.