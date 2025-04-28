Уперше в історії Угорщини депутатів покарали забороною входити до парламенту

Угорський парламент за ініціативи спікера Ласло Кьовера вперше в історії застосував заборону входити до парламентської будівлі як санкцію проти депутатів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Кьовер запропонував закрити доступ до засідань парламенту для шістьох опозиційних депутатів, які 18 березня за допомогою димових шашок намагались перешкодити ухваленню закону про заборону ЛГБТ-прайдів.

Рішення було затверджене на засіданні парламенту Угорщини 28 квітня після невдалого оскарження з боку опозиціонерів.

У результаті трьох депутатів, які тримали димові шашки у залі засідань, виключили з наступних 12 засідань, а решту трьох, які були в цей час у галереї, – із шести.

Також опозиційних політиків оштрафували на суму від 9,6 до 24 мільйонів форинтів (приблизно від 27 до 67,4 тисячі доларів) – ці гроші вирахують із їхньої зарплати.

Як підкреслює Telex, в історії парламентської демократії Угорщини депутатам уперше було заборонено входити до будівлі парламенту.

Після ухвалення закону про заборону ЛГБТ-прайдів угорський парламент також затвердив зміни до Основного закону, які зокрема обмежують права ЛГБТ-спільноти.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

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