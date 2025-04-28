Впервые в истории Венгрии депутатов наказали запретом на вход в парламент

Венгерский парламент по инициативе спикера Ласло Кьовера впервые в истории применил запрет на вход в здание парламента в качестве санкции против депутатов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Кьовер предложил закрыть доступ к заседаниям парламента для шестерых оппозиционных депутатов, которые 18 марта с помощью дымовых шашек пытались помешать принятию закона о запрете ЛГБТ-прайдов.

Решение было утверждено на заседании парламента Венгрии 28 апреля после неудачной апелляции со стороны оппозиционеров.

В результате трех депутатов, которые держали дымовые шашки в зале заседаний, исключили из следующих 12 заседаний, а остальных трех, которые были в это время в галерее, – из шести.

Также оппозиционных политиков оштрафовали на сумму от 9,6 до 24 миллионов форинтов (примерно от 27 до 67,4 тысячи долларов) – эти деньги вычтут из их зарплаты.

Как подчеркивает Telex, в истории парламентской демократии Венгрии депутатам впервые было запрещено входить в здание парламента.

После принятия закона о запрете ЛГБТ-прайдов венгерский парламент также утвердил изменения в Основной закон, которые в частности ограничивают права ЛГБТ-сообщества.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

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