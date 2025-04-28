У Вільнюсі на другу добу ліквідували велику пожежу на сміттєпереробному заводі

У Вільнюсі завершили основну роботу з ліквідації масштабної пожежі на сміттєпереробному заводі, що спалахнула вранці у неділю.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Близько 14 години у понеділок велику пожежу на сміттєпереробному заводі у Вільнюсі загасили. Вогонь знищив 7,5 тисяч квадратних метрів будівлі.

"П’ять пожежних машин і персонал ще залишаються на місці, перекопуючи сміття і переносячи тліючі відходи", – повідомили у пожежно-рятувальній службі.

Мер Вільнюса Валдас Бенкурскас подякував пожежникам за роботу і зазначив, що наступним викликом буде забезпечити безперебійний прийом сміття та вторсировини в умовах, коли таке важливе підприємство вийшло з ладу.

Мерія веде перемовини з кількома альтернативними підрядниками, які могли б тимчасово забирати вторсировину на зберігання. У крайньому разі все сміття тимчасово везтимуть без сортування на полігон.

Оператор заводу Energesman повідомив, що розглядають декілька версій масштабної пожежі.

За фактом випадку почали досудове розслідування.