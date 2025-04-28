Укр Рус Eng

У Вільнюсі на другу добу ліквідували велику пожежу на сміттєпереробному заводі

Новини — Понеділок, 28 квітня 2025, 17:16 — Марія Ємець

У Вільнюсі завершили основну роботу з ліквідації масштабної пожежі на сміттєпереробному заводі, що спалахнула вранці у неділю.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Близько 14 години у понеділок велику пожежу на сміттєпереробному заводі у Вільнюсі загасили. Вогонь знищив 7,5 тисяч квадратних метрів будівлі. 

"П’ять пожежних машин і персонал ще залишаються на місці, перекопуючи сміття і переносячи тліючі відходи", – повідомили у пожежно-рятувальній службі. 

Мер Вільнюса Валдас Бенкурскас подякував пожежникам за роботу і зазначив, що наступним викликом буде забезпечити безперебійний прийом сміття та вторсировини в умовах, коли таке важливе підприємство вийшло з ладу. 

Мерія веде перемовини з кількома альтернативними підрядниками, які могли б тимчасово забирати вторсировину на зберігання. У крайньому разі все сміття тимчасово везтимуть без сортування на полігон. 

Оператор заводу Energesman повідомив, що розглядають декілька версій масштабної пожежі.

За фактом випадку почали досудове розслідування. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва інциденти
Реклама: