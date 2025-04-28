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В Вильнюсе на вторые сутки ликвидировали крупный пожар на мусороперерабатывающем заводе

Новости — Понедельник, 28 апреля 2025, 17:16 — Мария Емец

В Вильнюсе завершили основную работу по ликвидации масштабного пожара на мусороперерабатывающем заводе, который вспыхнул утром в воскресенье.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Около 14 часов в понедельник крупный пожар на мусороперерабатывающем заводе в Вильнюсе потушили. Огонь уничтожил 7,5 тысяч квадратных метров здания.

"Пять пожарных машин и персонал еще остаются на месте, перекапывая мусор и перенося тлеющие отходы", – сообщили в пожарно-спасательной службе.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкурскас поблагодарил пожарных за работу и отметил, что следующим вызовом будет обеспечение бесперебойного приема мусора и вторсырья в условиях, когда такое важное предприятие вышло из строя.

Мэрия ведет переговоры с несколькими альтернативными подрядчиками, которые могли бы временно забирать вторсырье на хранение. В крайнем случае весь мусор временно будут везти без сортировки на полигон.

Оператор завода Energesman сообщил, что рассматривают несколько версий масштабного пожара.

По факту происшествия начали досудебное расследование.

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