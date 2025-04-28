Партия будущего канцлера ФРГ приблизила формирование коалиционного правительства

Консервативный Христианско-демократический союз Германии одобрил коалиционное соглашение, преодолев одно из последних препятствий для формирования нового правительства во главе с Фридрихом Мерцем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Возглавляемый Мерцем ХДС одобрил 144-страничное коалиционное соглашение "Ответственность за Германию" на партийном съезде в Берлине 28 апреля – после того, как в начале месяца это сделал Христианско-социальный союз.

Коалиционное соглашение еще должно одобрить Социал-демократическая партия Германии: ее 358 тысяч членов смогут отдать свой голос до вечера вторника, а результаты объявят в среду, 30 апреля.

Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) 9 апреля официально объявили о формировании коалиции.

Выборы нового канцлера, который заменит на посту Олафа Шольца, состоятся 6 мая.

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