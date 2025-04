Єврокомісар скасував візит до Мадрида через хаос, спричинений блекаутом

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт скасував запланований візит до Мадрида через хаос, спричинений масштабним відключенням світла на Іберійському півострові.

Як повідомляє "Європейська правда", Макграт повідомив про це у своєму X.

Єврокомісар з питань демократії, юстиції, верховенства права і захисту споживачів Майкл Макграт заявив, що скасовує заплановану поїздку до іспанської столиці через надзвичайну ситуацію з електропостачанням.

Due to the major power outage in the Iberian Peninsula, I have decided to cancel my mission to Madrid.



I plan to reschedule in the near future.



I wish the Spanish authorities every success in their efforts on the ground.



The @EU_Commission stands ready to assist. https://t.co/9GgQHFvRXD