Укр Рус Eng

Єврокомісар скасував візит до Мадрида через хаос, спричинений блекаутом

Новини — Понеділок, 28 квітня 2025, 18:26 — Марія Ємець

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт скасував запланований візит до Мадрида через хаос, спричинений масштабним відключенням світла на Іберійському півострові. 

Як повідомляє "Європейська правда", Макграт повідомив про це у своєму X.

Єврокомісар з питань демократії, юстиції, верховенства права і захисту споживачів Майкл Макграт заявив, що скасовує заплановану поїздку до іспанської столиці через надзвичайну ситуацію з електропостачанням.

"У зв’язку з масштабним відключенням світла на Іберійському півострові я вирішив скасувати поїздку до Мадрида", – написав він, зазначивши, що скоро оголосить нову дату візиту.

"Бажаю іспанським органам влади максимальних успіхів у триваючих зусиллях. Єврокомісія готова надати допомогу", – додав Макграт. 

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла. 

За годину іспанський оператор почав повертати світло в деякі регіони на півночі та півдні, але для повернення світла усій країні може знадобитись до 10 годин.

У Португалії назвали причину масштабного блекауту

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя країни – розрахунки можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро. 

Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Енергетика інциденти
Реклама: