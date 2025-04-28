Єврокомісар скасував візит до Мадрида через хаос, спричинений блекаутом
Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт скасував запланований візит до Мадрида через хаос, спричинений масштабним відключенням світла на Іберійському півострові.
Як повідомляє "Європейська правда", Макграт повідомив про це у своєму X.
Єврокомісар з питань демократії, юстиції, верховенства права і захисту споживачів Майкл Макграт заявив, що скасовує заплановану поїздку до іспанської столиці через надзвичайну ситуацію з електропостачанням.
Due to the major power outage in the Iberian Peninsula, I have decided to cancel my mission to Madrid.
I plan to reschedule in the near future.
I wish the Spanish authorities every success in their efforts on the ground.
The @EU_Commission stands ready to assist. https://t.co/9GgQHFvRXD– Michael McGrath (@EUCssrMcGrath) April 28, 2025
"У зв’язку з масштабним відключенням світла на Іберійському півострові я вирішив скасувати поїздку до Мадрида", – написав він, зазначивши, що скоро оголосить нову дату візиту.
"Бажаю іспанським органам влади максимальних успіхів у триваючих зусиллях. Єврокомісія готова надати допомогу", – додав Макграт.
Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
За годину іспанський оператор почав повертати світло в деякі регіони на півночі та півдні, але для повернення світла усій країні може знадобитись до 10 годин.
Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя країни – розрахунки можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.
Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".