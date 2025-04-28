Єврокомісар скасував візит до Мадрида через хаос, спричинений блекаутом

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт скасував запланований візит до Мадрида через хаос, спричинений масштабним відключенням світла на Іберійському півострові.

Як повідомляє "Європейська правда", Макграт повідомив про це у своєму X.

Єврокомісар з питань демократії, юстиції, верховенства права і захисту споживачів Майкл Макграт заявив, що скасовує заплановану поїздку до іспанської столиці через надзвичайну ситуацію з електропостачанням.

Due to the major power outage in the Iberian Peninsula, I have decided to cancel my mission to Madrid.



I plan to reschedule in the near future.



I wish the Spanish authorities every success in their efforts on the ground.



The @EU_Commission stands ready to assist. https://t.co/9GgQHFvRXD – Michael McGrath (@EUCssrMcGrath) April 28, 2025

"У зв’язку з масштабним відключенням світла на Іберійському півострові я вирішив скасувати поїздку до Мадрида", – написав він, зазначивши, що скоро оголосить нову дату візиту.

"Бажаю іспанським органам влади максимальних успіхів у триваючих зусиллях. Єврокомісія готова надати допомогу", – додав Макграт.

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

За годину іспанський оператор почав повертати світло в деякі регіони на півночі та півдні, але для повернення світла усій країні може знадобитись до 10 годин.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя країни – розрахунки можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".