Еврокомиссар отменил визит в Мадрид из-за хаоса, вызванного блэкаутом

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт отменил запланированный визит в Мадрид из-за хаоса, вызванного масштабным отключением света на Иберийском полуострове.

Как сообщает "Европейская правда", Макграт сообщил об этом в своем X.

Еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт заявил, что отменяет запланированную поездку в испанскую столицу из-за чрезвычайной ситуации с электроснабжением.

Due to the major power outage in the Iberian Peninsula, I have decided to cancel my mission to Madrid.



I plan to reschedule in the near future.



I wish the Spanish authorities every success in their efforts on the ground.



The @EU_Commission stands ready to assist. https://t.co/9GgQHFvRXD