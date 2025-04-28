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Еврокомиссар отменил визит в Мадрид из-за хаоса, вызванного блэкаутом

Новости — Понедельник, 28 апреля 2025, 18:26 — Мария Емец

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт отменил запланированный визит в Мадрид из-за хаоса, вызванного масштабным отключением света на Иберийском полуострове.

Как сообщает "Европейская правда", Макграт сообщил об этом в своем X.

Еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт заявил, что отменяет запланированную поездку в испанскую столицу из-за чрезвычайной ситуации с электроснабжением.

"В связи с масштабным отключением света на Иберийском полуострове я решил отменить поездку в Мадрид", – написал он, отметив, что скоро объявит новую дату визита.

"Желаю испанским властям максимальных успехов в продолжающихся усилиях. Еврокомиссия готова оказать помощь", – добавил Макграт.

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Через час испанский оператор начал возвращать свет в некоторые регионы на севере и юге, но для восстановления электроснабжения во всей стране может потребоваться до 10 часов.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни страны – расчеты возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

Президент Евросовета заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".

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