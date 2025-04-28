Еврокомиссар отменил визит в Мадрид из-за хаоса, вызванного блэкаутом

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт отменил запланированный визит в Мадрид из-за хаоса, вызванного масштабным отключением света на Иберийском полуострове.

Как сообщает "Европейская правда", Макграт сообщил об этом в своем X.

Еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт заявил, что отменяет запланированную поездку в испанскую столицу из-за чрезвычайной ситуации с электроснабжением.

Due to the major power outage in the Iberian Peninsula, I have decided to cancel my mission to Madrid.



I plan to reschedule in the near future.



I wish the Spanish authorities every success in their efforts on the ground.



The @EU_Commission stands ready to assist. https://t.co/9GgQHFvRXD – Michael McGrath (@EUCssrMcGrath) April 28, 2025

"В связи с масштабным отключением света на Иберийском полуострове я решил отменить поездку в Мадрид", – написал он, отметив, что скоро объявит новую дату визита.

"Желаю испанским властям максимальных успехов в продолжающихся усилиях. Еврокомиссия готова оказать помощь", – добавил Макграт.

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без света.

Через час испанский оператор начал возвращать свет в некоторые регионы на севере и юге, но для восстановления электроснабжения во всей стране может потребоваться до 10 часов.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни страны – расчеты возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро.

Президент Евросовета заявил, что в европейском блэкауте "нет признаков кибератаки".