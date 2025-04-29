Президент Чехії: під тиском зі Сходу і Заходу Європа має покладатися на себе

Європа наразі зазнає тиску як зі Сходу, так і з Заходу і повинна покладатися лише на себе, щоб вижити на світовій арені.

Про це сьогодні заявив президент Чехії Петр Павел на економічному форумі, що відбувся в рамках саміту Ініціативи трьох морів у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Представники країн від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів обговорюють питання поліпшення транспортного сполучення в регіоні та посилення військової мобільності.

"Ми стикаємося з військовим тиском зі Сходу та політичним і економічним тиском із Заходу", – сказав Павел у зв'язку з російським вторгненням в Україну та торговою політикою президента США Дональда Трампа.

"Цей тиск може зрештою привести нас до того, що ми не будемо залежати від когось і матимемо достатньо власного потенціалу", – сказав чеський президент, зазначивши, що Європа зазвичай краще працює під тиском.

Він попередив, що якщо континент не діятиме як єдине ціле, то повністю втратить своє значення на світовій арені.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що для Європи "не вигідно бути постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".

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