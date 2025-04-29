Президент Чехии: под давлением с Востока и Запада Европа должна полагаться на себя

Европа в настоящее время испытывает давление как с Востока, так и с Запада и должна полагаться только на себя, чтобы выжить на мировой арене.

Об этом сегодня заявил президент Чехии Петр Павел на экономическом форуме, который состоялся в рамках саммита Инициативы трех морей в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Представители стран от Балтийского до Черного и Адриатического морей обсуждают вопросы улучшения транспортного сообщения в регионе и усиления военной мобильности.

"Мы сталкиваемся с военным давлением с Востока и политическим и экономическим давлением с Запада", – сказал Павел в связи с российским вторжением в Украину и торговой политикой президента США Дональда Трампа.

"Это давление может в конечном итоге привести нас к тому, что мы не будем зависеть от кого-то и будем иметь достаточно собственного потенциала", – сказал чешский президент, отметив, что Европа обычно лучше работает под давлением.

Он предупредил, что если континент не будет действовать как единое целое, он полностью утратит свое значение на мировой арене.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что для Европы "невыгодно быть постоянным вассалом Соединенных Штатов в сфере безопасности".

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